ملياران معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس أكثر من ملياري ريال معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك «إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك».
وأضاف المبارك أن إجمالي المبالغ المصروفة تجاوز ملياري ريال تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.38 مليار ريال، إضافة إلى 336.6 مليون ريال بدل غلاء معيشة.
معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر شوال
معاشات ضمانية
1,383,877,816 ريالا
مساعدات غذاء
191,408,784 ريالا
فواتير كهرباء
101,489,868 ريالا
بدل غلاء
336,600,000 ريال
الإجمالي 2,013,376,468ريالا
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