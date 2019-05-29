7800 مشروع في منصة «بحر» تنتظر تنفيذها بكوادر وطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تسجيل 7800 مشروع في منصة العمل الحر «بحر»، كما شهدت المنصة تسجيل أكثر من 25 ألف شخص مستقل، وتجاوزت قيمة المشاريع المنفذة على المنصة مليوني ريال.

وتهدف منصة «بحر» - إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار - إلى الربط بين أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.

ودعا «هدف» أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل الكترونيا في منصة «بحر».

وتوفر بوابة تسعة أعشار 8 منصات الكترونية، هي: فرصة، تجار، إمداد، بحر، كنف، زاد، أطوار، أبواب، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

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وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الالكترونية للبرنامج تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة «تجار» لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة «بحر» التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة «فرصة» التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

المنصات الالكترونية على بوابة تسعة أعشار:

فرصة -تجار -إمداد -بحر -كنف -زاد -أطوار -أبواب

منصة بحر