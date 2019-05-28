شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر المتراكمة لـ "متلايف للتأمين" تبلغ 20.99% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 20.99% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال، وذلك بناءً على نتائجها المالية غير المراجعة لشهر أبريل من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن أسباب تحقيق الخسائر تعود إلى انخفاض أقساط التأمين المكتتبة مقارنة بحجم المصاريف الإدارية والعمومية.

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وبحسب البيان، سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً بنسبة 61.4% في صافي الخسائر إلى 22.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 57.8 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2018 إلى تحسن صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 32.618 مليون ريال للوصول إلى صافي أرباح الاكتتاب بمبلغ 22.826 مليون ريال لعام 2018 مقارنةً بخسارة صافي اكتتاب بقيمة 9.792 مليون ريال لعام 2017. ونتج هذا التحسن عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 من أجل تعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير واكتتاب كافية.