شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "التطويرية الغذائية" ترتفع 8.8% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأعمال التطويرية الغذائية، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 8.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة مبيعات الربع الحالي بقيمة 8.058 مليون ريال.

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وارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 30.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 22.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 1.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً بنسبة 1.8% في صافي الأرباح إلى 7.74 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال في العام 2017.