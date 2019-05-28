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شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للاستثمار" يشتري كامل حصة بنك "ميزوهو" بمبلغ 253.1 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار عن إتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18.749 مليون سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253.123 مليون ريال أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد.
وكانت عمومية البنك قد وافقت، في مارس الماضي على شراء البنك لكامل حصة "بنك ميزوهو المحدودة" في البنك والبالغة 18.749 مليون سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك.
هذا وسيقوم البنك بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، علماً بأن البنك لا ينوي تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 359.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 361.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.
وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.1% وذلك نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى. قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.
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