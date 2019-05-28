شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي كابيتال مستشار لـ"نابكو" بخطط الطرح العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة "نابكو" الوطنية طرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد عينت السعودي الفرنسي كابيتال لتقديم المشورة بشأن الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم الاكتتاب الأولي في نهاية العام الجاري أو خلال العام المقبل، لكن حجم الطرح لم يحدد بعد، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

يشار إلى أن "نابكو" التي تصنع المنتجات الورقية تابعة لمجموعة "إنديفسو" اللبنانية ولديها 38 مصنعا وشركة تجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.