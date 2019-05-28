- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة ينفي محادثات اندماج حالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قيام البنك بإجراء أية محادثات للاندماج حالياً.
وبين في مقابلة مع قناة العربية أن "رأس الخيمة الوطني" هو أكبر بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لذا لديهم سبب قوي للبقاء ضمن هذه المساحة.
وأوضح أن حصة البنك السوقية من إجمالي القروض في الإمارات تبلغ نحو 2.5%، لكن لديه 35% حصة سوقية في أعمال الشركات الصغيرة ونحو 10% حصة سوقية من بطاقات الائتمان.
وحول الخطط المستقبيلية أوضح أن البنك يبحث عن الفرص بشكل دائم، وفي هذه المرحلة يقيم السوق ولا يبدو أن هناك أي شيء في الأفق.
وأكد أن موجة الاندماجات و الاستحواذات في القطاع البنكي الخليجي والإماراتي على وجه التحديد حان وقتها.
وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.
ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 781 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 592.2 مليون درهم خلال العام 2017.
وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك رأس الخيمة ينفي محادثات اندماج حالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.