شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة ينفي محادثات اندماج حالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قيام البنك بإجراء أية محادثات للاندماج حالياً.

وبين في مقابلة مع قناة العربية أن "رأس الخيمة الوطني" هو أكبر بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لذا لديهم سبب قوي للبقاء ضمن هذه المساحة.

وأوضح أن حصة البنك السوقية من إجمالي القروض في الإمارات تبلغ نحو 2.5%، لكن لديه 35% حصة سوقية في أعمال الشركات الصغيرة ونحو 10% حصة سوقية من بطاقات الائتمان.

وحول الخطط المستقبيلية أوضح أن البنك يبحث عن الفرص بشكل دائم، وفي هذه المرحلة يقيم السوق ولا يبدو أن هناك أي شيء في الأفق.

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وأكد أن موجة الاندماجات و الاستحواذات في القطاع البنكي الخليجي والإماراتي على وجه التحديد حان وقتها.