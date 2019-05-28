شكرا لقرائتكم خبر عن مع الترقية للأسواق الناشئة.. فرانكلين تمبلتون تتوقع استقطاب السوق السعودي 6.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال باسل خاتون، مدير المحافظ المالية للأسواق النامية في فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سوف يرسخ مكانة المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن الزيادة في التدفقات النقدية تشكل عامل دعم مهم للبيئة الاستثمارية، سواء في المملكة أو على نطاق الأسواق الناشئة والنامية، بحسب قناة العربية.

وتوقع أن تستقطب المملكة استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار نتيجة للمرحلة الأولى (من أصل مرحلتين) للانضمام للمؤشر.

وتبدأ مؤسسة ام اس سي أي،مع اقتتاح جلسة غد الأربعاء، أولى مراحل إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، عبر إضافة أسهم 30 شركة، والتي ستشكل نحو 1.42% من وزن المؤشر.