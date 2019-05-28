شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أبوظبي الوطنية للتأمين" تُقرر زيادة رأس المال وتحويل السندات الإلزامية إلى أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة شركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، اليوم الثلاثاء، قراراً بالسير في كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة من 375 مليون درهم إلى 570 مليون درهم، عن طريق تحويل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي المالي"، إن مجلس الإدارة أصدر قراراً أيضاً بالتمرير للسير في كافة الإجراءات اللازمة لتحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم، تصدر بتاريخ 15 يونيو المُقبل، بسعر تحويل 2 درهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام 2018 بلغ 235.6 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 227.3 مليون درهم.

وحققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة خلال العام الماضي بلغت 2.91 مليار درهم بنمو نسبته 10.1% قياساً إلى اقساط العام 2017 .

فيما بلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8% بفضل الهوامش القوية للمحافظ الرئيسية.