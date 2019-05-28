شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك القابضة" تفوز بعقد بقيمة 192 مليون درهم من "إلينغتون العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن فوز شركة "الهدف للإنشاءات" التابعة بعقد بقيمة 192 مليون درهم لتنفيذ مشروع ولتون بارك ريزيدنس من إلينغتون العقارية.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، بأن نطاق أعمال الشركة يشتمل على الإنشاءات والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية وأعمال منشآت وتنسيق المناظر الطبيعية والري لبرجين سكنيين توأمين في منطقة المركاض في دبي.

وبحسب البيان، من المقرر أن يبدأ العمل في المشروع على الفور وعلى مدى 24 شهراً، علماً بأن الهدف للإنشاءات تعمل حاليا على تنفيذ مشروع إلينغتون دي تي 1، وهو أحد الأبنية الشاهقة في منطقة دبي داون تاون، والذي فازت به الشركة في شهر يوليو 2017.

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وتجدر الإشارة إلى أن "الهدف للإنشاءات" تم تعينها، في نوفمبر الماضي، من قبل شركة تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 521 مليون درهم، علماً بأن هذا العقد خاص بتنفيذ أعمال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية لمشروع "أدنوك البرية" للتطوير المتكامل لحقل بو حصا.

وكانت أرابتك القابضة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن فوز الاتحاد بين شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها مع شركة "تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 3.2 مليار درهم (861 مليون دولار أمريكي).

وجدير بالذكر أن أرابتك القابضة حققت أرباحاً صافية لملاك الشركة الأم بلغت 31.8 مليون درهم في 2018، مقارنةً بنحو 63.6 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإبرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات وكذلك الانتهاء من عدد من المشاريع القديمة خلال الشهور القادمة. بالإضافة إلى ذلك أقرت المجموعة خسارة وقدرها 8.7 مليون درهم ترتبت على استثمار المجموعة في ديبا وذلك عقب إعلان الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.