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شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" توافق على زيادة رأسمال "أكسا للتأمين" إلى 500 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن موافقة المؤسسة على زيادة رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال وذلك برسملة 50 مليون ريال من حساب رصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل استيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 18.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2018.
وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى الزيادة الإجمالية في الفائض من عمليات التأمين- ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن قطاعي المركبات والممتلكات.
وبالإضافة إلى ذلك ساهمت الزيادة الإجمالية في إيرادات الاستثمار بمبلغ 3.486 مليون ريال سعودي (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
هذا وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين في الربع الحالي 32.594 مليون ريال مقارنة مع 16.051 مليون ريال سعودي لنفس الربع من العام الماضي مما يمثل زيادة قدرها 103%.
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