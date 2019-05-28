شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والسلع الإماراتية تكشف عن توفيق أوضاع 70 صندوق استثمار أجنبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن توفيق أوضاع 70 صندوقاً أجنبياً وتسجيل 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي عدد 171 صندوق استثمار أجنبياً خلال 2018.

وأشار التقرير إلى إن الهيئة قامت بإصدار 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي خلال العام لـ19 مروجاً محلياً.

ولفت التقرير السنوي للهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقاً وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص 13 صندوقاً، بحسب صحيفة البيان.

وبالنسبة لإجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية التي يديرها كل مدير صناديق، حصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي قيمة أصول 6 صناديق استثمار.

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وبالنسبة لصناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة خلال العام والموزعة حسب جنسية الصناديق، احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوقاً.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام لأغراض الطرح العام 158 صندوقاً وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص 13 صندوقاً.

وينظر إلى صناديق الاستثمار عامة على أنها تؤدي دوراً محورياً فـي أسـواق المــال، نظراً لكــونهـا أداة منـاسبـة وفعّالــة لتجميـع المـدخـرات واستثمارهـا بواسطــة صـغار المستثمرين، ومن ثم فإنها تلعب دوراً مهماً في تنشيط الأسواق المالية.

وبشكل عام فإنها تدعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق، أو من خلال توجهها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافها الاستثمارية وتنمي مدخرات مشتركيها.