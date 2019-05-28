شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يؤكد قدرة البنوك على متطلبات "بازل 3" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع المصرف المركزي الإماراتي أن تكون جميع البنوك قادرة على الوفاء بالمتطلبات الجديدة التي باشر تطبيقها من معايير بازل 3.

وأكد "المركزي" مواصلة العمل على إعداد معايير رأس المال للبنوك في إطار مساعي برنامج بازل 3 .

ووفقاً لأحدث البيانات المصرفية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للشق الثاني 17.9% بنهاية مارس2019، في حين بلغ المعدل للشق الأول 16.6%، مقابل 14.6% بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) بنهاية مارس.

Advertisements

وبموجب تعليمات بازل 3 التي يجري تطبيقها حالياً وفقاً لترتيبات انتقالية، فإن الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية للشق الأول تبقى كما هي 7% منذ 2017، كما يبقى الحد الأدنى لرأس المال للشق الأول بنفس النسبة 8.5% كما في 2017، والحد الأدنى لكفاية رأس المال 12.5% منذ 2017.

وبدأ تطبيق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المحددة بحسب لوائح بازل 3 في العام 2017، فيما تم تطبيق المعيار رقم 9 لإعداد التقارير المالية في الدولة مطلع 2018، بحسب صحيفة الخليج.

وأكد مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق أن بنوك الدولة تتمتع بملاءة مالية أعلى بكثير من متطلبات بازل 3.

وقال ميك كبايا، المحلل الائتماني المعني بشؤون البنوك لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، في وقت سابق إن زيادة رأسمال البنوك الإماراتية التي أعلنت عنها العام الماضي يدعم السيولة بهدف التوافق مع معايير بازل 3 وتوفير المصروفات اللازمة لمتطلبات الرقمنة.