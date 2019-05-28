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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح الفصلية للشركات المدرجة بالإمارات تصل لـ 19.4 مليار درهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 19.45 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019.
وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات في سوق دبي ارتفاع أرباحها إلى 9.75 مليارات درهم.
وبلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 9.7 مليارات درهم مقارنة مع 9.75 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتصدر قطاع البنوك المركز الأول بصافي أرباح بلغت قيمتها 11.13 مليار درهم مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغت أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي 5.51 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 17%، مقارنة مع 4.69 مليار درهم في الربع ذاته من العام السابق.
وجاء قطاع العقارات والإنشاءات بالمرتبة الثانية، حيث بلغت أرباحه 3.16 مليار درهم خلال الربع الأول 2019.
وفي سوق أبوظبي، ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة إلى 5.62 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 5.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
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