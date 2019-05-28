شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستثمر بسوق أبوظبي في أبريل 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد المستثمرين بسوق أبوظبي للأوراق المالية ما يزيد على مليون مستثمر بنهاية أبريل الماضي.

وأوضح خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق، أن من هولاء المستثمرين نحو 40% من الأجانب، بينما تجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة حاجز الـ 8 آلاف مؤسسة، أكثر من 75% منها مؤسسات استثمارية أجنبية.

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ولفت إلى أن قيم صافي الاستثمار الأجنبي في الخمس سنوات الماضية بلغت 16.5 مليار درهم، كما سجلت قيم صافي الاستثمار المؤسسي نحو 18.4 مليار درهم في الفترة نفسها. بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال إن السوق يحتضن حالياً نحو 70 شركة مدرجة عامة وخاصة، محلية وأجنبية، وأن القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق ارتفعت من 19 مليار درهم في 15 نوفمبر 2001 إلى نحو 495 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من 2019، أي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 20%.

يشار إلى أن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.