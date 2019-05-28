شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف "الشارقة الإسلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي المالي من "BBB+" إلى "A-" مع تثبيت التصنيف الائتماني قصير الأجل له عند درجة "A-2"، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: إنها رفعت التصنيف لمصرف الشارقة الإسلامي نظراً لأهميته المنهجية العالية في دولة الإمارات، مشيرةً إلى هناك احتمالية كبيرة بتلقيه الدعم الحكومي في حال اقتضت الضرورة، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضحت أن المصرف لاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال العام 2018 بلغ 510.4 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 477.7 مليون درهم إماراتي، خلال العام 2017، بنمو 6.8%.