شكرا لقرائتكم خبر عن أصول صناديق الاستثمار الإماراتية تتجاوز 1.5 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بنهاية العام الماضي 1.53 مليار درهم. وأوضح تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، أن بنك أبوظبي الأول حصل على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي أصول 6 صناديق. وحل ثانيا "إنفست أيه دي" بـ416 مليون درهم كصافي أصول صندوقين، وبلغت قيمة أصول 3 صناديق لـ"مصرف الهلال 215 مليون درهم، كما بلغت أصول 3 صناديق لبنك أبوظبي التجاري167 مليون درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". Advertisements وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى"الهيئة" 171 صندوقا حيث احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوقا يليها إيرلندا بإجمالي 35 صندوقا والهند بـ17 صندوقا بحسب التقرير. ووفقت الهيئة خلال العام الماضي أوضاع 70 صندوقا أجنبيا وسجلت 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي 171 صندوق استثمار أجنبي خلال العام 2018، فيما أصدرت الهيئة 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ 19 مروجا محليا. وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقا وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بلغ 13 صندوقا.

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