شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مصر هاى تك للبذور" بقيمة 9.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مصر هاى تك الدولية للبذور لعدد 29.97 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون دولار خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة البحر المتوسط للمقاولات لعدد 599 ألف سهم بقيمة 5.99 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة اف اى بى كابيتال ثرى لإدارة المشروعات لعدد 69 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، نحو 171 مليون جنيه بكمية تداول 2.8 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 21 شركة.