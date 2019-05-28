شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق منخفضة بفعل التوترات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء مبددة مكاسبها المبكرة، فى ظل احتمال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة، وهو ما حد مجددا من الإقبال على المخاطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 237.18 نقطة أو 0.93% إلى 25348.51 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.8 نقطة أو 0.84% إلى 2802.26 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 29.66 نقطة أو 0.39% إلى 7607.35 نقطة.

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