شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية تكنولوجيا المعلومات": نتعاون مع الجمارك لتطبيق التوقيع الإليكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - "ايتيدا"، أن الهيئة تقوم الآن بالتعاون مع مصلحة الجمارك لتطبيق تكنولوجيا التوقيع الالكتروني بجميع الموانئ والمطارات لتطوير العمليات وتعزيز حجم التجارة، وذلك من خلال تقليص مدة الإفراج الجمركي مما يساهم في تحسن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تحديث السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني بتكلفة 30 مليون جنيه، ونحن في مرحلة التشغيل التجريبي والاختبار.

وذكرت أنه تم تسليم المرحلة الأولى لمشروع تطبيق التوقيع الإلكتروني بمرفق المياه بهيئة قناة السويس، وجاري التحضير للمرحلة الثانية للمشروع التوقيع الالكتروني بهيئة قناة السويس، ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.

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وأضاف أن فريق العمل بقطاع التوقيع الإلكتروني بالهيئة يساهم بشكل فعال في منظومة التحول الرقمي للدولة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني.

فى سياق متصل، قالت "الجوهرى" إن الهيئة تنفذ استراتيجية خاصة بتوطين التصنيع الاليكترونى، مشيرة إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع التابلت المدرسي محليًا، فضلا عن تصنيع العديد من الاليكترونيات بالمناطق التكنولوجيا مستقبلاً وفق الخطة، مؤكدة أن الهيئة دعمت تصنيع أول هاتف محلى الصنع.

وأضافت أن هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التى تأخذها الهيئة لدعم التصنيع المحلى منها إنشاء ثلاث معامل للبحث والتطوير أحدهم فى القاهرة والآخرين بالمناطق التكنولوجية، موضحة أن القطاع حقق نسبة نمو تصل لـ16.4% وتستهدف زيادة الصادرات التكنولوجية خلال العام الحالى.

وفيما يتعلق بالتوقيع الإليكترونى، ذكرت أن الهيئة تدعم تطوير التوقيع الاليكترونى بنحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أهميته فى عناية التحول الرقمى، موضحة أن يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى ونعمل على تدريب وبناء كوادر مؤهلة فى هذا الشان.