شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليون دولار قيمة صادرات الفول السودانى لدول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت إجمالى صادرات الفول السودانى موسم 2017-2018 نحو 45.7 الف طن بقيمة 74 مليون دولار .
وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد دمرداش ، عضو مجلس النواب ، فإن الاتحاد الأوروبى هو المستورد الأول للفول السودانى المصرى ،حيث استورد كمية 30 ألف طن بقيمة 55.1 مليون دولار تمثل 66% من اجمالى الكميات و74% من القيمة.
فيما صدرت مصر للدول العربية 10.5 الف طن بقيمة 10.8 مليون دولار تمثل 23% من الكيمة و15% من القيمة.
وصدرت مصر لدول أوروبية 5 آلاف طن ، بقيمة 8 ملايين دولار ،ولدول أسيا تم تصدير 92 طن بقيمة 59 ألف دولار فقط ،فيما تم تصدير 8 ألاف طن فقط لدول الامريكتين واستراليا بقيمة 15.2 الف دولار .
ووفق الصادرات المعلنة ،فإن الشركات المصدرة بحاجة لبذل جهود أكبر لتنمية الصادرات لدول الأمريكتين وأسيا وللدول العربية أيضا.
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