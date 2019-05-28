‏غرفة التجارة الأمريكية تكرم مجلسها السابق وتعلن التشكيل الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت غرفة التجارة الأمريكية المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الذى تنتهى مدته بنهاية الشهر الجارى وذلك من خلال منحه درع الغرفة وإذاعة فيلم تسجيلى عن نشاطه خلال رئاسته للغرفة. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى للغرفة بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة ، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة وهشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة بواشنطن ، ولفيف من أعضاء الغرفة والمسؤولين ورجال الأعمال. وخلال الإفطار تم الإعلان عن مجلس الغرفة الجديد، برئاسة الدكتور ، شريف كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة، وكل من بول جريفس نائبا للرئيس، وداليا وهبة نائبا للرئيس، وعمرو علام نائبا لشؤن العضوية وخالد أبو بكر نائبا لشؤن البرامج، وجرجس عبد الشهيد نائبا للشؤن القانونية، وكامل صالح أميناً للصندوق، والعضوية كل من شريف الخولى وسيف الدين صادق وسها على. Advertisements

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