شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس استشارى جديد بالغرفة الأمريكية فى واشنطن لدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة خلال حفل إفطارها مساء اليوم، عن تشكيل مجلس استشارى اقتصادى لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في واشنطن. ويضم المجلس كل من جريج ليبدوف رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمشروعات الخاصة، وبريان كيتوبفلز كبير مستشاري المركز الأمريكي للتقدم، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والسفيرة مارسيل وهبة الرئيس المؤسس لمعهد دراسات الخليج العربي، ديفيد وولش السفير السابق للولايات المتحدة في القاهرة، بالاضافة إلى إيريك مولبي الشريك بمجموعة إسكو كرافت وجود فايلد نائب رئيس مجموعة أولبرايت، وايريك جونستون نائب رئيس الشئون الخارجية بسيتي جروب، وجرام بانرمان مؤسس مؤسسة بانرمان، وربما ويكسبر رئيس مركز الشرق الأوسط للسلام .

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