شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن مواعيد المراجعة الدورية للأسهم المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة، عن مواعيد المراجعة الدورية لقوائم الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة، وفقاً للمعايير المعتمدة، والتى تتضمن معايير كمية مرتبطة بالنشاط ومعايير نوعية مرتبطة بالالتزام بقواعد الإفصاح وقواعد التداول المعمول بها.
وحددت البورصة، شهرى يناير ويوليو من كل عام، وذلك للأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة، وفى أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وذلك للأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق.
ويوجد فى البورصة، عدداً مختلف من الأنشطة المتخصصة، وهى؛ آلية التعامل فى ذات الجلسة، شراء الأوراق المالية بالهامش، اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بالإضافة إلى الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تعلن مواعيد المراجعة الدورية للأسهم المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.