"وول ستريت" تفتح اليوم مرتفعة مع استمرار المخاوف التجارية بسبب الصين وأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكن المكاسب كانت محدودة فى ظل مؤشرات أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجارى.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 30.86 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25616.55 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.97 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 2830.03 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع ليرتفع 18.65 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 7655.66 نقطة.
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