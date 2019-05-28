شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بالختام مع ترقيتها بمؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مع بدء تنفيذ ترقية أسهم شركات فى المنطقة بمؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة وسط هدوء الأوضاع الجيوسياسية وتصاعد وتيرة الحرب التجارية.

وصعدت سوق دبى المالى، وسط عودة عمليات الشراء على أسهم عقارية كبرى بقيادة "إعمار" "و"أرابتك"، وواصلت بورصة البحرين صعودها للجلسة الثالثة على التوالى، بدعم من أسهم قيادية مع مواصلة مستويات التداول والسيولة فى الزيادة، وتباين الكويت.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.02% رابحاً 168.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8550.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.24% رابحاً 42.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3455.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 731.7 مليون سهم بقيمة 28.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 107 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.26%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.87%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.36%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.85%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 4.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.11%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.24% رابحاً 31.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2607.01 نقطة. وجاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.90%، تلاه أسمنت الشرقية بنسبة 9.58%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم "متطورة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.55% ثم الأسمنت السعودى بنسبة 3.54%، ثم وقت اللياقة بنسبة 3.11%.بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.24% رابحاً 31.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2607.01 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 331.1 مليون سهم محققة ما قيمته 461.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5052 صفقة على 35 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.72%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.83%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحا 14.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.58 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دي إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 9.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر بنسبة 9.92%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 3.61%.بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحا 14.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.58 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 44.41% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 9.26%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.28%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.87%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.19%.

كما صعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 21.91% مدفوعة بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.55%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.41%، عقارات السيف بنسبة 2%، مجموعة ترافكو بنسبة 0.65%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 2.54% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.04%، بى.أم.أم أى بنسبة 1.25%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.67%.

فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة انخفاض 4.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.46%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط صعود 9 قطاعات. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط صعود 9 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.76% رابحاً 42.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5671.36 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.04% رابحاً 63.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6153.91 نقطة، واستقر مؤشر السوق الرئيسى عند مستوى 4734.14 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 108.1 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتى عبر 6080 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.

وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تلاه منشآت بنسبة 7.23%، ثم المنار بنسبة 6.46%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الرأى بنسبة 6.98%، ثم المدن بنسبة 6.38%.