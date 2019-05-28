شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تنظم حفل إفطار بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حفل إفطارها السنوى، بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وهشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة بواشنطن، ولفيف من أعضاء الغرفة والمسؤولين ورجال الأعمال.
خلال الاحتفالية تم الإعلان عن المجلس الاستشارى للغرفة بواشنطن ومن أبرزهم الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وديفيد والش السفير الأمريكى الأسبق بالقاهرة، وعدد من السفراء والاقتصاديين.
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