شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: سهم "مدينة الإنتاج الإعلامى" يتداول بأقل من قيمته..ويتوقع صعوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار شعاع، أن يتجه سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، للارتفاع الفترة المقبلة، وذلك فى ظل يتداول بأقل من قيمته الدفترية بكثير خاصة بعد تراجعاته الأخيرة.

وأرجع شعاع، توقعه ارتفاع السهم إلى عدة أسباب وهى؛ أولا عوامل الجذب والاهتمامات، إذ قامت شركة مدينة الإنتاج الإعلامى بجمع نقدية خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تقليص ديونها، حيث بلغ رصيدها النقدى بنهاية الربع الأول 2019 حوالى 419 مليون جنيه، بينما بلغ رصيد ديونها 11 مليون جنيه، مما يعنى وجود صافى نقدية لدى الشركة بحوالى 407 مليون جنيه يعادل 44% من رأس المال السوقى للشركة والبالغ 929 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم الشركة القيام بتوزيعات نقدية فى وقت قريب، كبديل عن هذا، ربما ترفع حصتها فى فندق موفنبيك وذلك خلال استكشافهم الفرص الاستثمارية الأخرى.

غير أنه أشار إلى انخفاض معدل دوران الأصول الذى يبلغ 0.16 مرة، مما يشير إلى أن إدارة الشركة لأصولها غير فعالة، حيث إن العائد على حقوق المساهمين لا يزال ضعيفاً عند 4%، وهو ما يمكن أن يكون مصدر قلق للبعض، ومع ذلك، يمكن أيضاً تفسير انخفاض معدل دوران الأصول على أنه ينطوى على قيمة مكنونة فى انتظار الكشف عنها، وهذا يمكنه تحققه فقط إذا تمكنت الشركة من استخدام أصولها بكفاءة أكبر، مما قد يولد المزيد من العوائد لمستثمريها.

وأضاف شعاع، أن السبب الثانى وراء توقع صعود السهم هو تحقيقه مجموعة من النتائج القوية بالربع الأول 2019، إذ سجلت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج، نمواً قوياً فى نتائج أعمالها بالربع الأول 2019 بلغ فى الأرباح 17% على أساس سنوى لتصل إلى 27 مليون جنيه، مدعومة بنمو فى الإيرادات بلغ 7% على أساس سنوى لتصل إلى 103 مليون جنيه، وذلك بفضل قطاع الاستديوهات، والذى استحوذ على 80% من تلك الإيرادات بعد نمو إيراداته بنسبة 6%، كما ساهم الدخل من الفوائد أيضاً فى نمو الأرباح بعد نموه 69% على أساس سنوى ليصل إلى 7 مليون جنيه.

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كما ارتفعت أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج، على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 17% على أساس سنوى لتصل إلى 44 مليون جنيه، مما ضغط على هامش مجمل الربح بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليتراجع على أساس سنوى إلى 57%، كذلك رغم الخسائر من فروق العملة والبالغة 2.6 مليون جنيه، تستهدف الشركة أرباحاً تبلغ 100 مليون جنيه فى العام 2019 كاملاً بنسبة نمو 7% على أساس سنوى.

ولفت شعاع، إلى أن سعر سهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامى، انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية، متراجعاً بأكثر من 33% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، ويرى عدم وجود مبرر منطقى لهذه التراجعات، خاصة وأن السهم يتداول حالياً عند مضاعف ربحية خلال آخر 12 شهراً يبلغ 9.2 مرة، ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.42 مرة، مع قيمة دفترية تبلغ 11.59 جم للسهم وقيمة اسمية تبلغ 10 جنيه للسهم.

ويرى شعاع، أن سعر سهم المصرية لمدينة الإنتاج، عند 4.9 جنيه للسهم يعد أقل من قيمته، مع محدودية العوامل السلبية، مضيفة أنه من المفترض ألا يتداول السهم بمثل هذا الخصم الضخم للقيمة الدفترية، خاصة إذا استمرت الأرباح فى النمو بنفس معدلاتها فى الآونة الأخيرة.