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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.25 نقطة ، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 42.80 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 40.10 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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