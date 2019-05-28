شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يواصل الانخفاض – تحليل – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -1.00 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ومحاولات السهم تصريف هذا التشبع الزائد عن الحد رغم انخفاضه ، وهذا يدل على سيطرة القوى البيعية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 151.20 استعداداً لكسره ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 165.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط