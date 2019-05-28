شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) على انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -7.30 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم 1129.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 970.27 إلى 1289.00) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 1129.38 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 1092.41 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط