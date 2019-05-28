شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 1.07 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 111.50 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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