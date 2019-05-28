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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك وربة (WARBABANK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.27% بما يعادل 10.00 نقطة ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 250.00 ، طيلة ثبات الدعم 235.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 235.00 ومستوى المقاومة 250.00 .
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