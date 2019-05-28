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شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 28-05-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ALAFCO) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.37% بما يعادل -13.00 نقطة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 220.00 ، طيلة ثبات المقاومة 250.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 250.00 .
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