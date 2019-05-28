شكرا لقرائتكم خبر عن زين يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 506.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 506.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 525.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 484.00 ومستوى المقاومة 506.00 .