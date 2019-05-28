الاقتصاد

عقارات ك يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة عقارات الكويت (KRE) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.60 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 78.00 ، طيلة ثبات الدعم 70.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 78.00 .

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