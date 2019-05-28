شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يمحو خسائره – تحليل صباحي - 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأدنى سعر له عند 23.54 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو جميع خسائره ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.00 ، طيلة ثبات المقاومة 25.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00 .