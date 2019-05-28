شكرا لقرائتكم صعود السيولة المتداولة في بورصة الكويت 54 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 17:47

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 54 في المئة الى 35 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم السابق فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 28 في المئة الى 6080 صفقة في مقابل 4764 صفقات، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 108 ملايين سهم في مقابل 95 مليوناً.



صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 1.07 في المئة تعادل 63 نقطة، صعودا الى 6154 نقطة في مقابل 6091 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام زيادة 0.76 في المئة تعادل 43 نقطة الى 5671 نقطة في مقابل 5629 نقطة، واستقر مؤشر السوق الرئيس عند 4734 نقطة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد تحقيق سهم «ميزان» أكبر زيادة في السعر 4.49 في المئة، وصولاً إلى 535 فلس، من تداول 470 سهم، بلغت قيمتها 251 دينار.

وحقق سهم « بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.07 في المئة الى 664 فلس، من تداول 9.3 مليون سهم، جاءت من خلال 469 صفقة، تلاه سهم «وطني» بسيولة متداولة بلغت 4.96 مليون دينار، من تداول 5.1 مليون سهم، ارتفع سعره خلال 0.10 في المئة الى 970 فلس.