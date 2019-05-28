سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2019 في مصر

صدى البلد
شهدت أسعار صرف الدولار هدوءًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، بعد أن تراجع أمس ما بين 3 إلى 5 قروش، وبالتالي فإن الدولار تراجع منذ بداية العام الحالي ما يقرب من أكثر 105 قروش، وذلك وفقًا للبنك المركزي.
وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 16.77 جنيه للشراء و16.87 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي الكويتي استقر سعر الدولار عند 16.79 جنيه...
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