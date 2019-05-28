شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 ، تراجع بقيمة جنيهين، وذلك بسبب هبوط محدود فى سعر أوقية الذهب عالميا من 1286 دولار إلى 1283 دولار الآن، وهو ما انعكس على الذهب فى مصر.

سعر الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 602 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 516 جنيها

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عيار 24 سجل اليوم 688 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 4816 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.