شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 ، تراجع بقيمة جنيهين، وذلك بسبب هبوط محدود فى سعر أوقية الذهب عالميا من 1286 دولار إلى 1283 دولار الآن، وهو ما انعكس على الذهب فى مصر.
سعر الذهب فى مصر:عيار 21 سجل 602 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل 516 جنيها
الجنيه الذهب سجل 4816 جنيها.
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.