شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الأربعة أيام الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق بالأمس ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,283.85$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,285.4$،وسجلت أعلى مستوي 1,286.62$ ، وأدنى مستوي 1,282.35$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,287.40$ للأونصة ، مع استمرار نشاط الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

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وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي .

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مستردا بعض خسائره التي تكبدها أواخر الأسبوع الماضي ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي انتعاش مستويات الدولار مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثالث على التوالي ليستمر الإجمالي عند 738.81 طن متري.