شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود استنادا على تخفيضات أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على التخفيضات التي يقودها تحالف أوبك بلس ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على إمدادات إيران وفنزويلا.

بحلول الساعة 09:55بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.20$،وسجل أعلى مستوي 59.32$ ،وأدنى مستوي 58.75$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 70.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.97$ ،وسجل أعلى مستوي 70.57$ ،وأدنى مستوي 69.68$.

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حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، وصعدت عقود خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين.

يدعم الأسعار فى الوقت الحالي التخفيضات التي يقودها تحالف "أوبك بلس" بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ،والتي بدأ تنفيذها فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وتستمر حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج ،وتشير معظم التوقعات إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.

وبالإضافة إلى تخفيضات أوبك ،هناك العقوبات الأمريكية المشددة على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا ،والتي أدت بالفعل إلى تقلص تلك الإمدادات على نطاق واسع.