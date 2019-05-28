شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلى عن أعلى مستوى فى عام بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ستة أيام ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى عام المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،لكن الأسعار لا تزال مرشحة بقوة للتداول أعلى حاجز 9,000$ ، مع استمرار سيطرت السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,734$ بانخفاض قدره 40$ بحوالي 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 8,774$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,817$ ، وأدنى سعر عند 8,660$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 8,939$ لكل وحدة بتكوين.

وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 6.6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تسارع الطلب الاستثماري على العملة الرائد فى سوق التشفير.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 271 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 278 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018 ، وفى حال استمرار موجة الصعود الكبيرة ، فالقيمة السوقية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

ويشير هذا الأمر إلى الصحوة الهائلة للقيمة الإجمالية للعملات الرقمية من أدنى مستوياتها التي بلغت حوالي 100$ فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية للبتكوين فى الوقت الحالي حوالي 155 مليار$ ، أي أكثر من الحد الأقصى لسوق التشفير بالكامل قبل شهرين تحديدا فى آذار/مارس.

والتراجع الحالي فى أسعار البتكوين يأتي بسبب نشاط عمليات جني الأرباح ، غير إنها لا تزال مرشحة بقوة للتداول أعلى الحاجز النفسي عند 9,000$ ، مع استمرار سيطرت السوق الصاعد على تعاملات العملة الرائدة فى سوق التشفير.