شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط قبل خطوات تأديبية ضد إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي من أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط تجدد المخاوف حيال الاقتصاد الإيطالي ، خاصة بعد الأنباء عن قيام المفوضية الأوروبية باتخاذ خطوات تأديبية ضد ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا أوائل الشهر المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:57 جرينتش ،ليتداول عند 1.1180$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1191$ ،وسجل الأعلى عند 1.1196$ ، والأدنى عند 1.1175$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1215$.

Advertisements

سجل اليورو الأعلى فى أسبوعين ،بعدما أظهرت النتائج المؤقتة لانتخابات البرلمان الأوروبي احتفاظ الأحزاب الموالية لأوروبا بثلثي المقاعد في البرلمان.

حيث لا تزال الأحزاب الموالية تتمتع بثقة الأوروبيين ، على الرغم من حصول الأحزاب الشعوبية على نحو 20 مقعد أكثر عن المقاعد التي تم تحقيقها فى انتخابات البرلمان عام 2014.

ذكر بعض المسؤولين فى أوروبا أن المفوضية الأوروبية من المرجح أن تبدأ خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديوان ،واتساع العجز بالميزانية ، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.