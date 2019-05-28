شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني وسط زيارة ترامب لليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 15 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطوكيو.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.51، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.63، بينما حقق الأدنى له عند 109.43.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الخدمية والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.1% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%، وجاء ذلك أن نشهد صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً لما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت بالأمس وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً.