شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين لأول مرة في ستة جلسات بالقرب من الأعلى لها في عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع موضحة انخفاضها بقرابة الواحد بالمائة أو بقرابة 1$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب ارتفاعها في مطلع هذا الأسبوع للأعلى لها في قرابة عام إلى مستويات 122.16$ عقب استعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري بعد أن تكبدت العام الماضي خسائر موسعة.

وفي تمام الساعة 05:38 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.82% إلى مستويات 115.43$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 116.95$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 114.70$، بينما حققت الأعلى لها عند 118.35$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.15$ مليار.

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هذا ولا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب تفوق 2% خلال الأسبوع الجاري وتعكس مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي، لتعد بصدد أطول مكاسب أسبوعية لها في عام، كما توضح حالياً مكاسب شهرية تفوق 57% وتعد بصدد أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وأظهرت آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

كما تعد العملة الرقمية المشفرة بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، ويأتي ذلك مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية مع مطلع هذا العام وبالأخص عقب خسائر البورصات العالمية بشكل ملحوظ في أخر أشهر العام الماضي من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة وتسعير الأسواق لاندلاع حرب تجارية بين واشنطون وبكين مؤخراً.