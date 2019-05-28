شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة للجلسة الثانية مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 16 من أيار/مايو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.54$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.55$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.80 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.74.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت بالأمس وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة، لكون قرابة ثلاثي الطلب العالمي من الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً بالحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.