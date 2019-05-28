شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 16 من أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1180 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1193، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1178، بينما حقق الأعلى له عند 1.1196.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.7%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلك الألماني والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 10.4 دون تغير يذكر عن أيار/مايو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-ثري والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 4.4% مقابل 4.5% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 3.3% مقابل 3.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد أعربت المفوضية التجارية الأوروبية سيسيليا مالمسترون في مطلع هذا الأسبوع عن كون الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل قاطع إدراج الزراعة ضمن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وذلك كما لما طلبت واشنطون مؤخراً، موضحة أن بروكسل مستعد لبدء المفاوضات حيال التعريفات الصناعية مع واشنطون، بينما يبدو أن واشنطون هي التي ليست مستعدة لذلك في الوقت الراهن.

على الصعيد الأخر، يترقبقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً لما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل.