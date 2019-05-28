شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 16 من أيار/مايو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.

وفي تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.26% لتتداول عند مستويات 59.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.94$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.06% لتتداول عند 70.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.99$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.74.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت بالأمس وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا من النفط انخفض خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري وحتى يوم الأحد الماضي إلى 11.126 مليون برميل يومياً أو 6% عن ما كان عليه في نيسان/أبريل، وذلك نظراً لتوقف الإمدادات النفطية من قبل ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً عبر خط أنابيب دروجبا الواصل إلى أوروبا والذي يعد ضمن خطوط أنابيب ترانسنفت بسبب النفط الملوث.

وفي سياق أخر، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع واردات أكبر مستورد للنفط عالمياً من النفط السعودي 43% في نيسان/أبريل إلى 1.53 مليون برميل يومياً مقابل 1.07 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته من العام الماضي، لتحل بذلك المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، المرتبة الأولى في قائمة موردي النفط للصين.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية مع ارتفع صادراتها النفطية إلى 1.49 مليون برميل يومياً مقابل 1.35 مليون برميل في نيسان/أبريل من 2018، وفي نفس السياق، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني إلى 789.137 ألف برميل يومياً وذلك مقابل 541.1 ألف برميل يومياً في آذار/مارس الماضي وسط قيام الشركات هناك بزيادة مشترياتها من النفط الإيراني قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه يوم الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مع انخفاضها بواقع 5 منصات إلى إجمالي 797 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 24 من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.