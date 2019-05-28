شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أسبوعين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 17 من أيار/مايو وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 16 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.09% لتتداول حالياً عند 1,288.00$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,289.20$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.80 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.74.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت بالأمس وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعلن وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي عن كون إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.